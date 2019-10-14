"Страшный свист": очевидцы – о том, как пережили мощнейший тайфун

Япония приходит в себя после мощнейшего тайфуна "Хагибис". По последним данным, стихия унесла жизни 47 человек, более 10 человек пока числятся пропавшими без вести. Больше других пострадали префектуры центральной части страны, в том числе Токио и его окрестности. Москва 24 узнала у россиян в Японии, как они пережили тайфун, какие планы нарушила стихия и почему жители не спешат облегченно выдыхать.



Тайфуну "Хагибис" в Японии присвоили порядковый номер 19. К разгулу стихии в стране подготовились как могли: о тайфуне предупредили за несколько дней, власти призывали население не покидать дома либо укрываться в специальных эвакуационных центрах, а также запастись продуктами на несколько дней. Опустевшие полки супермаркетов – обычное дело в подобных случаях. Оксана Колодина – многодетная мама, переехавшая с семьей в Японию из Тамбова полгода назад – советами властей пренебрегать не стала: о перебоях в поставках во время природных напастей знает не понаслышке.

Видео: Оксана Колодина

Мы купили бобы, консервы, супы, кукурузу и две канистры по 20 литров, наполнили их водой. Также наполнили ванну: в Японии для ванн есть специальные крышки, наконец поняла, что они нужны, чтобы сохранить воду как в резервуаре.



"Мы живем в Иокохаме, тайфун прошелся прямо по нам. Нам повезло, что мы живем вдали от рек, именно там очень сильно пострадали дома, ведь реки вышли из берегов, – рассказала она Москве 24. – Нас предупредили за два дня, мы начали готовиться, но не очень серьезно. Однако когда власти сказали запасаться продуктами на пять дней, мы снова побежали в магазин, но многих продуктов уже не было. Закончились вода, булки и сухая лапша типа "доширак".



В ожидании тайфуна жители Японии замерли в домах: сначала его ждали в три часа, потом ближе к 18.00, но обрушился он только в 21.00. "В окна начало очень сильно бить, в комнате стоял свист, мы живем на 9 этаже, было слышно. Младшего ребенка уложили в гардеробе, дети сидели в коридоре, двери закрыли везде, чтобы не было сквозняка. Предварительно заклеили окна скотчем "звездочкой" – подглядели у японцев, они так делают обычно, а многие еще и картоном сверху".

Фото: ТАСС/Imago/Hua Yi

Тайфун принес и землетрясение. Оксана вспоминает, что до них дошло 3 балла из 5,3, которые "на девятом этаже были очень ощутимы, а вот подготовиться к ним нельзя – они непредсказуемы". "Хотя у всех японцев есть запас продуктов и воды на случай катаклизмов. Раньше мы ни к чему не готовились, но теперь и у нас тоже есть такой запас", – говорит женщина. Оксана добавила, что тайфун сорвал запланированную поездку по делам в Токио, но рисковать и находиться в дороге во время тайфуна никто бы не стал.

"Пик длился буквально минут 40. До этого в городе не было никакой паники, обычная размеренная жизнь, просто все пошли закупаться. Сейчас у нас также все спокойно, сегодня в Японии праздник – День здоровья и спорта, у детей концерты, соревнования, все хорошо, все приходит в норму".



Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Путешественницу Юлию Федорину тайфун заставил поволноваться. Своего рейса из Новосибирска в Токио девушка ждала четыре часа, но Юлия признается: понимает, что ей повезло. В Японии были отменены тысячи рейсов, и ее задержка в сравнении с масштабами бедствия – ничто. "Если честно, я не знала, что увижу, когда прилечу в Японию. Вылетела в 02.30 вместо 22.55, прилетела сразу после тайфуна и была в шоке, потому что в Токио вообще не видно никаких последствий тайфуна. Я думала, сорвутся планы, не смогу погулять, но все работает в обычном режиме, движение не парализовано. Единственное, из аэропорта не ходили скоростные поезда, только обычные".

Стихия не нарушила моих планов, все хорошо, свет есть, вода есть, дома стоят. По крайней мере, в туристической части Токио.





Однако девушка тоже отметила, что в магазинах есть еще не все товары, "нет ни одной булки, куда-то пропали онигири. Надеюсь, они вернутся".



Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Даже привыкших к неприятным сюрпризам природы японцев стихия выбила из колеи. Правда, ненадолго. По словам российского студента в Японии Никиты Новакова, в эпицентре тайфуна была паника. "Паника сохраняется в затопленных городах, в некоторых префектурах. Но спасательные вертолеты, а также волонтеры на лодках вывозят людей из затопленных зон. Свет, несмотря на потоп, уже есть почти везде. Это очень сильный тайфун, но мы справляемся".

Настоящая проблема – это осадки, которые выпали в реку. Многие реки вышли из берегов и начались паводки. И сейчас мы боимся именно этого.





Предыдущий тайфун накрыл Японию в августе. От тайфуна "Кроса" пострадали 16 человек. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 35 метров в секунду. Местные авиакомпании сообщили об отмене более 760 рейсов.

