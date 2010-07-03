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Землетрясение произошло между Гватемалой и Сальвадором. Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства окружающей среды Сальвадора.

Подземные толчки магнитудой 5,9 были отмечены на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах в результате геологического явления не поступало.

В октябре землетрясение магнитудой 3,5 случилось недалеко от Магадана. Очаг землетрясения находился в 61 километре северо-восточнее от Магадана на глубине 15 километров.

А в сентябре землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 64-х километрах к западу от Стамбула. Очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Информации об ущербе после землетрясения не поступало.

