Рядом с Магаданом произошло землетрясение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Землетрясение магнитудой 3,5 случилось недалеко от Магадана. Известно, что жители города ощутили слабые толчки.

Отмечается, что геологическое явление произошло в ночь на вторник. Очаг землетрясения находился в 61 километре северо-восточнее от Магадана на глубине 15 километров. Об этом информирует "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу МЧС по Магаданской области.

Там добавили, что в некоторых районах города жители могли ощущать незначительные толчки. При этом жертв и разрушений нет.

"Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, нарушения жизнедеятельности населения нет. Жертв и разрушений нет, жалоб от жителей области не поступало", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее сильное землетрясение произошло на Филиппинах. Сообщалось, что в результате инцидента погибло не менее 5 человек.