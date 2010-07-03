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Происшествия

03:54

Землетрясение случилось у южных Курил

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Землетрясение зарегистрировали сейсмологи в понедельник, 2 декабря, в районе южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в понедельник в 10:36 (2:36 по московскому времени). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.8 градуса северной широты и 147.1 градуса восточной долготы – в 104 километрах восточнее Южно-Курильска (райцентра на Кунашире)", – поведала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине 84 километров.

"По оперативным данным, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители села Малокурильское на Шикотане и райцентра Курильска на Итурупе – 2 балла", – резюмировала Семенова.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября, в Албании. По последним данным, жертвами землетрясения стали 49 человек. В их числе – невеста сына премьера Албании Кристи Речи. Еще две тысячи пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

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