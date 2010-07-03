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Происшествия

20:31

Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до 18

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения в Албании, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на албанское министерство обороны.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 600 пострадавших. Из-под завалов спасли 43 человека. Больше всего пострадал город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Ранее землетрясение произошло между Гватемалой и Сальвадором. Подземные толчки магнитудой 5,9 были отмечены на глубине 10 километров.

В октябре землетрясение магнитудой 3,5 случилось недалеко от Магадана.

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