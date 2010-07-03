"Людям страшно возвращаться в дома". Жительница Албании – о землетрясении

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Россиянка Алла Симачева, проживающая в столице Албании последние 13 лет, рассказала Москве 24 о землетрясении.

Женщина проснулась в районе трех часов ночи из-за сильных толчков. Примерно через час произошло еще два сильных толчка, в результате которых в квартире появились трещины на стенах и посыпалась штукатурка.

"Мы дождались, пока сильные толчки закончились. Выбежали босиком на улицу, у людей был ужас. В Тиране сильных разрушений нет. Но в ближайшем городе Дуррес, где находился эпицентр землетрясения, достаточно много пострадавших и разрушенных зданий. Насколько я знаю, есть погибшие. Жители Тираны до сих пор находятся на улице, все кафе заняты", – рассказала она.

Россиянка добавила, что детские сады и школы также закрыты. Временно приостановлена работа аэропорта, специалисты должны проверить его на повреждения. Частные больницы помогают пострадавшим бесплатно.

"Психологи бесплатно консультируют тех, кто пережил панику и сильные эмоции. Людям страшно возвращаться в дома и еще страшнее потом вечерами находиться дома, спать. Всегда ожидаешь, что будут еще толчки. Сейчас в Тиране достаточно спокойно", – заключила женщина.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от столицы Албании Тираны. Сильные подземные колебания ощущались в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру.

По предварительным данным, в результате погибли два человека, сотни пострадали. Сообщается, что в 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время для устранения последствий землетрясения привлечены почти 2 тысячи полицейских.



В свою очередь посольство РФ в Тиране не получало информацию о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Сотрудники посольства не пострадали, говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

