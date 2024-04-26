Росавиация: высадка пассажиров из-за духоты в самолете не приведет к росту цен на билеты

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Росавиация не увидела оснований в заявлениях о возможном подорожании авиабилетов в РФ из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал при духоте в самолете. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным Росавиации, некоторые телеграм-каналы распространили информацию о том, что цены на авиабилеты могут увеличиться на 5–7%.

"Причина – новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Но для таких заявлений нет объективных оснований", – подчеркнули в ведомстве.

До этого депутаты ГД попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов. Парламентарии направили соответствующее письмо главе ведомства Максиму Шаскольскому. В нем они привели данные Росстата, согласно которым цена перелета в салоне экономкласса по России в феврале этого года выросла на 42% по сравнению с февралем прошлого года – до 7 244 рублей.

В свою очередь, ФАС потребовала от авиакомпаний скорректировать цены на перевозки для обеспечения их доступности. Анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на некоторых маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования, отметили в ведомстве.

