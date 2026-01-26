Жительница Брянской области пострадала из-за падения обломков ракеты ВСУ

Фото: 123RF.com/savmaster

Жительница Брянской области пострадала из-за падения обломков украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы Брянской области, у госпитализированной женщины выявлен ушиб мягких тканей. Ей оказали необходимую медпомощь.

Богомаз уточнил, что в результате украинской атаки в Клинцовском районе разрушены 4 частных дома и повреждены еще свыше 50 жилых объектов. Также разбиты стекла в 2 многоквартирных домах.

"Обследование продолжается. Работают оперативные и экстренные службы", – заключил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали 3 мирных жителя, среди них был ребенок.

