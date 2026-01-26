Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 20:38

Происшествия

Жительница Брянской области пострадала из-за падения обломков ракеты ВСУ

Фото: 123RF.com/savmaster

Жительница Брянской области пострадала из-за падения обломков украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы Брянской области, у госпитализированной женщины выявлен ушиб мягких тканей. Ей оказали необходимую медпомощь.

Богомаз уточнил, что в результате украинской атаки в Клинцовском районе разрушены 4 частных дома и повреждены еще свыше 50 жилых объектов. Также разбиты стекла в 2 многоквартирных домах.

"Обследование продолжается. Работают оперативные и экстренные службы", – заключил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали 3 мирных жителя, среди них был ребенок.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика