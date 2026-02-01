Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тонга

Фото: depositphotos/vchalup2

Подземные толчки силой 5,8 балла зафиксированы около южных берегов главного острова Королевства Тонга – Тонгатапу. Об этом следует из данных европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован в 112 километрах к северо-востоку от города Нукуалофа с населением более 24 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине около 12 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась. На момент публикации сообщений о возможных пострадавших и каких-либо разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Индонезии. Эпицентр толчков находился на расстоянии 55 километров к юго-западу от города Мадиун с населением около 186 тысяч человек.

Еще одно сейсмособытие было зафиксировано до этого в Турции: в ряде районов Стамбула произошли ощутимые подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 5,2 балла.