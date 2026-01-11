Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 5,1 балла, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в районе префектуры Иватэ, а очаг залегал на глубине 60 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. После землетрясения была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки. Его эпицентр располагался в 72 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине более 63 километров.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Лазаревском районе Сочи, в Центральном районе – магнитуда 3. По данным глава города Андрея Прошунина, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи.

