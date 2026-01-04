Землетрясение магнитудой 4 произошло в Сочи

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Лазаревском районе Сочи, в Центральном районе – магнитуда 3, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Он также отметил, что жители Лазаревского района Сочи почувствовали сейсмическую активность в 13:00.

"Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет" – написал он в своем телеграм-канале.

Прошунин добавил, что информация о силе толчков поступила от ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в Обнинске.

В ГУ МЧС России по краю уточнили, что спасательные службы Сочи не получали сообщений от жителей после землетрясения.

"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении.

