Трамп подтвердил начало операции США против Ирана

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Truth Social, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана.

По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе. Он также рассказал, как подконтрольные Ирану силы организовывали ряд нападений на силы США, которые находятся на Ближнем Востоке.

"Я создал и восстановил нашу армию в мой первый срок, и нет вооруженных сил на Земле, которые хотя бы приблизились к ее мощи, силе и уровню оснащения. Моя администрация предприняла все возможные шаги, чтобы свести к минимуму риск для американского персонала США в регионе", – указал Трамп.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы.

При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие.

"Это всегда было политикой США и особенно моей администрации... Они попытались перестроить свою ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые <...> вскоре могут достичь территории Америки", – добавил Трамп.

Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию. По словам Трампа, Исламская Республика отвергала любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций. В связи с этим президент США пообещал уничтожить иранские снаряды, "сравнять с землей ракетную промышленность Ирана", а также ликвидировать их военно-морские силы.

"Мы собираемся обеспечить, чтобы региональные террористические группировки больше не могли дестабилизировать регион или мир и нападать на наши силы", – подчеркнул американский лидер.

Глава Белого дома призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. Он отметил, что это будет единственный шанс граждан "на многие поколения вперед".

Кроме того, Трамп, обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и полиции, призвал сложить оружие и получить полную неприкосновенность. В противном случае, по его словам, их ждет "верная смерть".

На фоне военной операции США против Ирана Трамп допустил возможные потери среди военнослужащих. Однако он подчеркнул, что боевые действия проводятся не ради настоящего момента, а ради будущего. Американский лидер назвал операцию благородной миссией.

"И, наконец, великому и гордому народу Ирана я сегодня говорю: час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду", – заключил президент США.

В начале февраля Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет. Израильская сторона оценивала программу Тегерана по созданию снарядов как "экзистенциальную угрозу".

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевели в безопасное место. На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу.

