17 декабря, 08:09

В мире

Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

Фото: 123RF.com/yalper

Воды Мраморного моря в Турции отступили от берега на 20 метров, сообщает RT со ссылкой на телеканал Habertürk.

В результате отлива рыбацкие судна оказались на суше, а из воды показались небольшие острова. Сообщается, что жители города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг обеспокоены этим явлением.

При этом в Обсерватории Кандилли призвали граждан не паниковать и объяснили, что отлив воды произошел из-за перепадов атмосферного давления.

Кроме того, это не связано с сейсмической активностью, несмотря на прогнозы о вероятном мощном землетрясении в будущем, которое может произойти в районе Стамбула.

Ранее на западе Турции фиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 километра.

После первого толчка произошло еще несколько афтершоков. Из-за землетрясения в провинции Балыкесир обрушились четыре здания. Пострадавших не было.

