12 декабря, 07:29

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья северо-восточной префектуры Аомори в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров. При этом после случившегося была объявлена угроза цунами высотой 1 метр. Предупреждение касается побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори и юго-восточного побережья Хоккайдо.

Сильное землетрясение произошло в северной префектуре Аомори 8 декабря. Сначала его магнитуда составляла 7,2, но позже она увеличилась до 7,6. После этого земная кора сдвинулась примерно на 9 сантиметров.

Кроме того, из-за ЧП была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю и восточного побережья острова Хоккайдо. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что землетрясение не затронуло основные потоки российских туристов и популярные туристические направления.

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

