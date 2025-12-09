Форма поиска по сайту

09 декабря, 11:37

Происшествия

Земная кора сдвинулась на 9 см в районе Аомори после землетрясения в Японии

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

Земная кора сдвинулась примерно на 9 сантиметров из-за землетрясения у восточного побережья префектуры Аомори на севере Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геопространственное информационное управление.

По данным организации, результаты анализа могут быть уточнены после дополнительной проверки.

В свою очередь, региональные власти сообщили ТАСС, что в результате землетрясения пострадали 39 человек. Как минимум 36 человек получили травмы в Аомори. Кроме того, еще 3 человека пострадали в префектуре Иватэ. При этом информации о погибших или пропавших без вести не поступало.

Сильное землетрясение произошло в северной префектуре Аомори 8 декабря. Сначала его магнитуда составляла 7,2, но позже она увеличилась до 7,6.

После подземных толчков была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю и восточного побережья острова Хоккайдо. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Спустя 6 часов после землетрясения угрозу цунами сняли.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что землетрясение не затронуло основные потоки российских туристов и популярные туристические направления.

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

