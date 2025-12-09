Более 10 подземных толчков произошли в Японии после сильного землетрясения

Фото: depositphotos/vchalup2

На севере Японии произошло свыше 10 подземных толчков за 14 часов после сильного землетрясения, магнитуда которого составила 7,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического управления страны.

В общей сложности произошло 14 подземных толчков. Их максимальная магнитуда была 6,4, а минимальная – 3,6. Глубина очага залегания варьируется от 10 до 50 километров.

Сильное землетрясение произошло в северной префектуре Аомори. Сначала его магнитуда составляла 7,2, но позже она увеличилась до 7,6. Из-за ЧП пострадали 30 человек.

После подземных толчков объявили угрозу цунами вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю и восточного побережья острова Хоккайдо. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Спустя 6 часов после землетрясения угрозу цунами сняли.