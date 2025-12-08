Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 10:29

Происшествия

Япония спрогнозировала до 18 тысяч жертв при возможном землетрясении у Токио

Фото: depositphotos/vchalup2

При сильном землетрясении магнитудой 7,3 рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами могут погибнуть до 18 тысяч человек, а экономический ущерб достигнет 83 триллионов иен (535 миллиардов долларов), передают агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.

Эксперты отмечают, что вероятность подобного события составляет около 70 процентов в ближайшие 30 лет. По их прогнозам, в худшем случае разрушения могут коснуться примерно 400 тысяч зданий, а около 4,8 миллиона людей могут временно лишиться возможности вернуться в свои дома.

Дополнительно в докладе указывается, что число так называемых сопутствующих смертей, связанных с перебоями в медицине, инфраструктуре и условиях проживания, может составить от 16 до 41 тысячи.

Японские СМИ подчеркивают, что новая оценка выглядит несколько оптимистичнее данных 2013 года, когда количество возможных жертв в худшем сценарии оценивалось в 23 тысячи, а ущерб – в 95 триллионов иен. Однако риски для ключевой инфраструктуры, по данным правительства, напротив, выросли.

В случае сильного землетрясения перебои с электричеством могут затронуть до 16 миллионов точек энергоснабжения – заметно больше прежней оценки в 12 миллионов. Кроме того, до 2 миллионов человек могут столкнуться с отключением канализации, что также превышает предыдущий прогноз в 1,5 миллиона.

Эти изменения связаны с тем, что при новой оценке учитываются возможная остановка очистных сооружений при крупных сбоях в электроснабжении, а также рост населения Токио и возросшая нагрузка на инфраструктурные сети. Ожидается, что в этом месяце будет официально представлен обновленный правительственный прогноз.

Ранее недалеко от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки были зарегистрированы 2 декабря в 07:47 по московскому времени. Их эпицентр располагался в Тихом океане в 89 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 63 километров.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика