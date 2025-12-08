Япония спрогнозировала до 18 тысяч жертв при возможном землетрясении у Токио

Фото: depositphotos/vchalup2

При сильном землетрясении магнитудой 7,3 рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами могут погибнуть до 18 тысяч человек, а экономический ущерб достигнет 83 триллионов иен (535 миллиардов долларов), передают агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.

Эксперты отмечают, что вероятность подобного события составляет около 70 процентов в ближайшие 30 лет. По их прогнозам, в худшем случае разрушения могут коснуться примерно 400 тысяч зданий, а около 4,8 миллиона людей могут временно лишиться возможности вернуться в свои дома.

Дополнительно в докладе указывается, что число так называемых сопутствующих смертей, связанных с перебоями в медицине, инфраструктуре и условиях проживания, может составить от 16 до 41 тысячи.

Японские СМИ подчеркивают, что новая оценка выглядит несколько оптимистичнее данных 2013 года, когда количество возможных жертв в худшем сценарии оценивалось в 23 тысячи, а ущерб – в 95 триллионов иен. Однако риски для ключевой инфраструктуры, по данным правительства, напротив, выросли.

В случае сильного землетрясения перебои с электричеством могут затронуть до 16 миллионов точек энергоснабжения – заметно больше прежней оценки в 12 миллионов. Кроме того, до 2 миллионов человек могут столкнуться с отключением канализации, что также превышает предыдущий прогноз в 1,5 миллиона.

Эти изменения связаны с тем, что при новой оценке учитываются возможная остановка очистных сооружений при крупных сбоях в электроснабжении, а также рост населения Токио и возросшая нагрузка на инфраструктурные сети. Ожидается, что в этом месяце будет официально представлен обновленный правительственный прогноз.

