Перевал Ташкурган перекрыт завалами в результате землетрясения в Афганистане

Фото: AP Photo/Nava Jamshidi

Землетрясение в Афганистане вызвало обвалы в перевале и ущелье Ташкурган, расположенными между провинциями Балх и Саманган, сообщает новостной портал Tolo news.

Как заявили местные власти, из-за горного обвала оказалось полностью заблокировано движение по трассе Балх – Саманган. Проезд также прекращен в районе уезда Хольм, добавило информагентство Джомхур, уточнив, что технические бригады уже занимаются восстановлением дороги.

"Глава управления сообщил, что на место происшествия направлена техника и специалисты для расчистки территории", – говорится в публикации.

Об отправке специалистов и техники для помощи в расчистке дороги и проведении спасательных работ также сообщили представители управления общественных работ провинции Балх.

По словам местных жителей, в результате обвала и оползня погибли или получили травмы несколько пассажиров транспортных средств.

Всего число погибших составляет не менее 20 человек, указало агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Афганистана. По данным ведомства, еще 320 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,3 в горных районах Гиндукуша Афганистана произошло вечером 2 ноября. Эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм северной провинции Саманган на глубине 10 километров.

Самые мощные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Подземные колебания также отметили жители Кабула.

При этом землетрясение оказалось настолько мощным, что его почувствовали в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и Индии.