"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга D15а

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал снимок, сделанный с орбиты, на котором запечатлен крупнейший айсберг D15а. Фотография размещена в телеграм-канале госкомпании.

Специалисты сообщают, что его размеры достигают 3 071 квадратного километра.

Айсберг D15а откололся от шельфового ледника еще в январе 2016 года. Сейчас он стоит на мели у побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде.

Ранее айсберг А23а потерял статус крупнейшего в мире. По данным экспертов, за последние три месяца он утратил около 22 процентов своей площади и теперь занимает примерно 1 370 квадратных километров.