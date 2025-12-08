08 декабря, 12:02Наука
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга D15а
Фото: телеграм-канал "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал снимок, сделанный с орбиты, на котором запечатлен крупнейший айсберг D15а. Фотография размещена в телеграм-канале госкомпании.
Специалисты сообщают, что его размеры достигают 3 071 квадратного километра.
Айсберг D15а откололся от шельфового ледника еще в январе 2016 года. Сейчас он стоит на мели у побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной Антарктиде.
Ранее айсберг А23а потерял статус крупнейшего в мире. По данным экспертов, за последние три месяца он утратил около 22 процентов своей площади и теперь занимает примерно 1 370 квадратных километров.