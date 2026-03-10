Форма поиска по сайту

10 марта, 12:52

Технологии

Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC еще на 11,4 млн рублей

Фото: depositphotos/wolterke

Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.

Ранее столичный суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на 16 миллиардов рублей. Корпорация была признана виновной в неуплате административного штрафа в установленный 60-дневный срок.

До этого суд оштрафовал компанию на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. В частности, Google признали виновной по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Вместе с тем Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (единица с 18 нулями. – Прим. ред.). Речь идет о решениях судов, которые обязали структуры Google разблокировать каналы 17 российских СМИ на видеохостинге YouTube.

судытехнологии

