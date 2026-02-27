Форма поиска по сайту

27 февраля, 14:20

Технологии

Столичный суд оштрафовал Google более чем на 16 млрд рублей

Фото: 123RF.соm/unitysphere

Мировой судья № 236 Нагорного района Москвы оштрафовал американскую компанию Google более чем на 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Корпорация признана виновной в административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в установленный 60-дневный срок"). Поэтому Google должна будет выплатить 16 017 368 387 рублей 36 копеек.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. В частности, Google признали виновной по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (единица с 18 нулями. – Прим. ред.). Основанием для требований стали решения судов, которые обязали структуры Google разблокировать каналы 17 российских СМИ на видеохостинге YouTube.

