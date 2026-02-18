Форма поиска по сайту

18 февраля, 09:39

Технологии

Верховный суд РФ согласился с приоритетом требований российских телеканалов к "Гуглу"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (единица с 18 нулями. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Эти требования рассматривались в первую очередь по сравнению с заявлениями, включенными в реестр требований кредиторов должника. Судья Верховного суда РФ Сергей Самуйлов, проанализировав кассационную жалобу американской компании Google International LLC – материнской структуры "Гугла", – не увидел причин для пересмотра данного решения.

Основание для требований к компании – решения судов, обязавших структуры Google разблокировать каналы 17 российских СМИ на платформе YouTube. За невыполнение судебный постановлений с ответчика взыскивалась штрафная санкция, которая росла в геометрической прогрессии.

Как сообщал конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский, сумма долга вошла в реестр претензий по делу о банкротстве российской дочерней организации компании. Общий список содержит 18 требований от 16 кредиторов.

Таляровский подчеркивал, что долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован.

