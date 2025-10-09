"Ведомости": суд ЮАР решил арестовать активы Google по российскому иску

Фото: depositphotos/lucidwaters

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял решение о взыскании с компании Google 10 миллиардов рублей в поддержку иска арбитражного суда Москвы. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"По итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны", – сказано в публикации.

Как сообщают источники, ордер был опубликован и направлен для исполнения шерифу.

Также уточняется, что Россия направила заявки на выполнение решения в отношении Google в суды различных стран Африки, Азии и Европы, однако южноафриканский суд стал первым, постановившим арестовать активы компании.

В июле 2024 года суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал с американской Google International LLC, которая является материнской компанией этого российского юрлица, около 10 миллиардов рублей.

Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконным перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

Позже Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 7,1 миллиона рублей. Компанию признали виновной по статье КоАП о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.