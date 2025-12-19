Путин принес извинения вдове бойца СВО за нерасторопность соцслужб

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, принес извинения вдове участника специальной военной операции (СВО) из Новосибирска Кристине Гребе за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии.

В рамках своего обращения Греба рассказала, ее супруг погиб на СВО в январе 2024 года. В настоящее время она и двое ее детей не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.

Президент заявил, что возьмет ситуацию с выплатами семьям участников спецоперации под дополнительный контроль.

По словам главы государства, между социальным блоком правительства РФ и Минобороны в сфере поддержки военнослужащих и их семей существует избыточная бюрократия. Он отметил, что недавно о работе фонда "Защитники Отечества" ему сообщала замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

"Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее", – уточнил Путин.

Кроме того, он обратил внимание на вопрос поиска пропавших без вести бойцов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал Путину большую папку запросов. Президент назвал эту тему очень острой, однако, заявил, что Минобороны уже предприняло определенные шаги, способные изменить ситуацию.

Как добавил российский лидер, по сравнению с началом 2025 года, количество находящихся в розыске граждан сократилось на 50%.

"Изменения в три раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, и обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю", – заверил Путин.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл списки погибших бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, Киев даже не пытается соблюдать какие-либо договоренности, тем самым отказываясь принимать тела своих погибших. Причиной он назвал желание украинских властей скрыть свои реальные потери и не выплачивать компенсации родственникам солдат.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

