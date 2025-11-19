В ГД назвали циничной спекуляцией услуги спиритических сеансов с пропавшими бойцами СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Услуги спиритических сеансов с пропавшими бойцами СВО являются циничной спекуляцией, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24.

В СМИ ранее появилась информация о жительнице Самары, которая называет себя магом и ясновидящей. Она опубликовала ролик с одного из своих спиритических сеансов, во время которого она якобы общалась с пропавшим военным.

Один сеанс стоит 10 тысяч рублей и длится около 40 минут. По словам самой ясновивидящей, "бесплатно – это бес платит". Для того чтобы связаться с солдатом, нужно указать имя, возраст и прикрепить фото, а сеанс можно в том числе провести по видеосвязи.

Свинцов подчеркнул, что подобная деятельность является мошенничеством, с которым нужно бороться в рамках Уголовного кодекса. Пострадавшему следует обратиться в полицию, после чего правоохранители могут провести "контрольную закупку".

Для этого сотрудник под видом родственника приходит на сеанс и предоставляет заведомо ложную информацию, например о человеке, который не был в зоне боевых действий, и фиксирует происходящее. На основании данных доказательств ясновидящую можно привлечь к ответственности.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Это циничная спекуляция на самых искренних и тяжелых чувствах людей, которые пытаются узнать что-то о своих пропавших или погибших близких. Экстрасенсы втираются в доверие и вытягивают деньги, причем некоторые делают это абсолютно бессовестно, забирая последние сбережения, побуждая продавать имущество и автомобили.

Он также подчеркнул, что к такого рода деятельности нужно относиться "максимально жестко", в том числе возбуждать уголовные дела и заключать под стражу обвиняемых, после чего их судьбу будет определять суд.

Кроме финансово ущерба, родственники пропавших бойцов получают эмоциональную травму – ясновидящие вводят их в заблуждение ложными обещаниями и надеждами, поделился мнением Свинцов.

"Это недопустимая манипуляция, которую необходимо пресекать на корню. К сожалению, в условиях кадрового дефицита полиция не может активно отслеживать таких мошенников и работает преимущественно по заявлениям граждан", – добавил он.

Ключевую роль играет бдительность самих граждан. Депутат указал на то, что неравнодушные могут сами провести первичную проверку, после чего обратиться в полицию для организации официальной "контрольной закупки". Это может стать эффективным способом борьбы со злом.

Ранее в Госдуме предложили увеличить до 1 миллиона рублей штраф для гадалок, магов и экстрасенсов за преступления, связанные с их деятельностью. По мнению авторов инициативы, в России выросло число преступлений, совершаемых под предлогом предоставления платных услуг в области эзотерики.

