Депутат Диденко призвал увеличить до 1 млн руб штраф для гадалок, магов и экстрасенсов

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Председатель Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко призвал увеличить до 1 миллиона рублей штраф для гадалок, магов и экстрасенсов за преступления, связанные с их деятельностью. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующим предложением депутат обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий отметил, что за последнее время в России выросло число преступлений, совершаемых под предлогом предоставления платных услуг в области эзотерики.

По словам Диденко, подобные правонарушения обычно рассматриваются в соответствии со статьей "Мошенничество" УК РФ. Однако, добавил он, в настоящий момент закон не охватывает все аспекты противоправных действий подобного характера.

Кроме того, депутат предложил внести в законодательство новую норму, которая будет предусматривать ответственность за обман, совершаемый под видом предоставления эзотерических услуг на коммерческой основе.

Между тем депутаты работают над законопроектом, согласно которому в России будет запрещена реклама астрологов, магов и других представителей подобных услуг. Парламентарии считают, что такие услуги не только обманывают доверчивых клиентов, но и наносят им финансовый ущерб.

При это в российском правительстве сообщили о необходимости существенной доработки проекта. В кабмине заявили, что в законодательстве России, а также в самом законопроекте нет определения используемых понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога", что может привести к противоречиям на практике применения закона.

В прошлом году до 60% россиян обращались за помощью к гадалкам и магам. В результате роста популярности оккультных услуг расходы населения на них достигли 2,4 триллиона рублей. При этом почти столько же средств уходит в стране на покупку продуктов питания.