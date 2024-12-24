Депутат Нилов: введение запрета на услуги гадалок спровоцирует рост черного рынка

В России продолжает расти спрос на эзотерику: население готово тратить на услуги гадалок больше, чем на еду, отмечают аналитики. При этом ранее в Госдуме призывали ограничить сектор магических услуг. Подробнее о том, как в стране планируют бороться с тарологами и не только, – в нашем материале.

Опасный интерес?

До 60% россиян обращались за помощью к гадалкам и магам хотя бы единожды в 2024 году, а веру в эффективность их предсказаний выразили около 25% респондентов. В результате роста популярности оккультных услуг расходы населения на них достигли 2,4 триллиона рублей – почти столько же средств уходит в стране на покупку продуктов питания, сообщил "Московский комсомолец".

Наиболее востребованными среди ритуалов, предлагаемых провидцами, оказалась "чистка чакр" – за это придется заплатить приблизительно 15 тысяч рублей. Еще один распространенный запрос связан со "снятием негатива": сделать это можно всего за один получасовой сеанс стоимостью 25 тысяч рублей. Наконец, частыми являются и обращения, связанные с денежными вопросами. В частности, оккультистов просят сопровождать покупку жилья, обещая им выплатить определенный процент от успешной сделки, а также обращаются за консультацией перед оформлением кредита – в таких случаях цена зависит от размеров потенциального займа и кредитной истории клиента.

Отмечается, что россияне проявляют интерес и к обрядам по изготовлению оберегов от несчастий или денежных талисманов, а также к изготовлению экстрасенсорных карт, предназначенных для поиска пропавших родственников. Реже всего они обращаются к специалистам для того, чтобы наладить свою личную жизнь.

На фоне массового спроса на такие услуги в России начали задумываться о законодательном регулировании этой сферы. Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о необходимости запрета рекламы раскладов Таро за деньги. По его мнению, блокировка ресурсов с такими предложениями позволит бороться с недобросовестными практиками и сведет к минимуму обращения граждан за предсказаниями.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Тарологи реально появились в каком-то совершенно огромном количестве, совершенно не соответствующем здравому смыслу. Это просто приводит к тому, что люди вместо больниц, вместо психологов, вместо каких-то друзей и знакомых или даже родителей идут за советом к картам. А карты – это красивые картинки на картоне.

Кроме того, тех, кто проводит сеансы гаданий, нелишним было бы обязать заключать с клиентами договоры, отметил парламентарий в беседе с телеканалом "360". Притом речь идет лишь о тех, кто берет за подобную помощь деньги, а не о бесплатных раскладах, пояснил он.

По мнению Свинцова, несмотря на то, что специалисты-тарологи осуществляют коммерческую деятельность, они не дают людям гарантий своей работы. Однако это можно было бы изменить, введя ответственность за несбывшиеся предсказания.

"Человек может пойти, в соответствии с законом о правах потребителя, и предъявить претензии. Если ему откажут, то тогда можно пойти в полицию и сказать, что таролог – мошенник", – пояснил он.

Наконец, парламентарий обратил внимание и на то, что некоторые работодатели используют предсказания, чтобы нанимать новых сотрудников. В результате ряду кандидатов отказывают исключительно на основании заключений тарологов. Поэтому еще один способ регулировать эзотерические услуги – начать штрафовать компании, которые пренебрегают правом граждан на трудоустройство, считает он.

Свинцов отметил, что соискатели смогут фиксировать такие нарушения, взяв на собеседование диктофон. Затем, обратившись в полицию, трудовую инспекцию и прокуратуру, они смогут доказать факт нарушения и добиться того, чтобы на юрлицо наложили штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей.

Предложить альтернативу

К регулированию рынка эзотерических услуг необходимо относиться с осторожностью. В то же время вводить для этого какие-либо ограничения непродуктивно, заявил в разговоре с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Во-первых, запретный плод сладок. Во-вторых, если на такие услуги есть спрос, то любой запрет приведет к тому, что рынок останется, но просто станет черным – а это еще хуже. К тому же, информация о провидцах всегда распространялась на уровне сарафанного радио, а потому отслеживать это будет сложно.

"Другое дело, что есть, конечно, мошенники и шарлатаны, и с этим нужно бороться. Но в остальном такая тема очень личная", – отметил парламентарий.

По мнению Нилова, интерес россиян к предсказаниям связан с высоким уровнем тревожности и социальной напряженности. Обращаясь к гадалкам и провидцам, они находят ответы на волнующие их вопросы.

"Кто-то не может их найти, у него идет черная полоса, и они через контакт с этим человеком (предсказателем. – Прим. ред.) пытаются найти себя", – подчеркнул парламентарий.

Потребность людей в подобных магических сеансах очевидна, а потому вместо их запрета гораздо эффективнее будет предложить альтернативы, добавил Нилов. Найти отдушину и получить помощь можно многими другими способами – например, посещая храмы, обращаясь к психологам, занимаясь творчеством, заключил он.