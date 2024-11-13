Депутат Госдумы Свинцов: люди вместо больниц и психологов идут за советом к картам Таро

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В Госдуме предложили запретить рекламу раскладов Таро за деньги. Депутаты предлагают блокировать все ресурсы, где публикуются такие предложения. О новом законопроекте накануне рассказал депутат Андрей Свинцов. Как он отметил в беседе с Москвой 24, из-за возросшей популярности тарологов люди начали пренебрегать реальными методами лечения и помощи.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Тарологи реально появились в каком-то совершенно огромном количестве, совершенно не соответствующем здравому смыслу. Это просто приводит к тому, что люди вместо больниц, вместо психологов, вместо каких-то друзей и знакомых или даже родителей идут за советом к картам. А карты – это красивые картинки на картоне.

В Госдуме считают, что зарабатывающие на гаданиях тарологи являются настоящими мошенниками. Таким образом, запрет поможет бороться с недобросовестными практиками, а также снизить популярность платных гаданий.

О неудачных результатах походов к тарологам уже рассказывают их клиенты. К примеру, дизайнер Елена Ди упустила проект, послушавшись совета. По словам женщины, теперь она поняла, что не стоит перекладывать ответственность на карты.

Другой известный случай произошел ранее, когда москвич Артем Григанов, который пытался получить работу в IT-компании во Владивостоке, столкнулся с отказом из-за рекомендаций таролога. При этом молодой человек успешно прошел собеседование и тестовое задание, однако штатный таролог компании заявил, что они не сработаются.

В своем ответном сообщении Артем сказал, что его таролог тоже сделал расклад и даже навел порчу на компанию. Также молодой человек подчеркнул, что предупреждение о таких "видящих" специалистах в компании сэкономило бы время, так как он бы сразу отказался от предложения.

HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян отметил особый тренд и общественное внимание к тарологам, нумерологам и другим специалистами из мира эзотерики.





Гарри Мурадян HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике К сожалению, надо признать факт, что квалификация HR-специалистов становится с годами все меньше и меньше. И эти люди для того, чтобы принимать решения, прибегают к использованию таких нетрадиционных способов анализа компетентности структуры.

Тарологов на просторах интернета найти просто, а цены на их расклады начинаются от 100 рублей. Однако возможный запрет рекламы на такие услуги, по мнению таролога Натали Пресняковой, ее коллег не особо расстроит. По крайней мере тех, у кого уже есть база клиентов.

Несмотря на растущую моду на карты таро, многие жители столицы не относятся к ним с доверием и называют процесс просто развлечением. С этим согласны и депутаты Госдумы. По их мнению, карты таро из прибыльного бизнеса должны превратиться в хобби. Парламентарии уверены – если в интернете не будет мелькать реклама, то о платных гаданиях быстро забудут.

Ранее в России зафиксировали увеличение стоимости услуг гадалок и тарологов почти в два раза. Эксперт Александр Ларионов заявил, что он был вынужден повысить свой прайс в связи с большим потоком желающих обучиться обращению с картами. Цена за его курс выросла с 15 тысяч рублей в 2017 году до 40 тысяч рублей сейчас.

В свою очередь, ясновидящая, эксперт по работе с подсознанием Софья Лисковая предлагает клиентам пройти сессию из 8 сеансов по раскрытию денежных блоков, стоимость которой составляет 150 тысяч рублей.