В России увеличилась стоимость услуг колдунов и тарологов

Гадалки и тарологи повысили цены на услуги из-за небывалого спроса

Гадалки и тарологи повысили стоимость своих услуг в России по меньшей мере в два раза. Это объясняется ростом интереса к их работе, выяснил телеканал Москва 24.

По словам таролога Александра Ларионова, он был вынужден повысить свой прайс в связи с большим потоком желающих обучиться обращению с картами. Так, цена за его курс по картам таро выросла с 15 тысяч рублей в 2017 году до 40 тысяч рублей сейчас.

В свою очередь, ясновидящая, эксперт по работе с подсознанием Софья Лисковая предлагает клиентам пройти сессию из 8 сеансов по раскрытию денежных блоков, стоимость которой составляет 150 тысяч рублей.

При этом многие компании нанимают штатных тарологов, к услугам которых прибегают при принятии значимых для бизнеса решений. Согласно вакансиям, зарплата специалистов в области эзотерики при организациях может достигать 120 тысяч рублей в месяц. При этом кандидаты должны иметь опыт от 3 лет и владеть иностранным языком.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый четвертый россиянин верит в магию, а каждый третий обращается к специалистам в области эзотерики при принятии важного решения. При этом больше четверти граждан страны полагают, что люди прибегают к помощи магии в трудных жизненных ситуациях.

Психологи утверждают, что магические ритуалы оказывают на человека, особенно находящегося в непростых условиях, сильное психологическое воздействие. Именно с этим связано наличие мнимого эффекта, который возникает благодаря самовнушению.

"Это работает как болеутоляющее, которое снимает тревогу, стресс, делает жизнь более управляемой и создает иллюзию надежности", – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Растущая популярность эзотерики вызывает подозрения у депутатов Госдумы, которые на протяжении нескольких лет обсуждают инициативы о запрете на рекламу колдунов и экстрасенсов и лишении свободы за проведение различных ритуалов. Однако ни одно из подобных предложений так и не было преобразовано в законопроект.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее заявил, что ограничения на услуги тарологов и нумерологов, а также на новые деструктивные увлечения детей будут рассмотрены в нижней палате парламента до конца года.

