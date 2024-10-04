Депутат ГД Свинцов: тарологов и квадроберов следует законодательно запретить

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ограничения на услуги тарологов и нумерологов, а также на новые деструктивные увлечения детей будут рассмотрены в Госдуме до конца года. Об этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил НСН.

Депутат считает, что если тарологи стремятся помогать людям, то им необходимо получить медицинскую лицензию. Однако, по его словам, 99% таких "специалистов" являются шарлатанами, которых нужно посадить в тюрьму.

Кроме того, Свинцов вспомнил о новом увлечения детей – квадробинге, отметив, что его тоже нужно запретить.

"Мы в ближайшее время все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите", – отметил парламентарий.

Ранее в Совфеде РФ поддержали введение ответственности для родителей детей-квадроберов. По словам главы комиссии Совфеда Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности.

