Сенатор Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов

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Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением запретить в России субкультуру квадроберов. Об этом она сообщила РИА Новости.

Квадроберы – это молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.

Косихина отметила, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. По ее словам, это становится опасным только тогда, когда выходит за рамки норм общества.

"Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих", – добавила она.

Сенатор также заявила, что подобного рода субкультуры могут не только травмировать психику, но и привести к очень трагическим последствиям.

По ее мнению, такое движение появилось в РФ из-за следования молодежи популярным негативным трендам. Косихина подчеркнула, что некоторые представители данной субкультуры не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам, но и бросаются на людей, кусая их.

Косихина признала, что во все времена часть молодежи увлекалась различными субкультурами, которые нравились далеко не всем. Однако, по ее словам, важно, чтобы это направление не носило деструктивный и провокационный характер для граждан.

В апреле депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета квадробики и движения фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей.

По мнению депутата, над этим вопросом в первую очередь должны думать детские психиатры и педагоги, так как тема связана с нюансами поведения. Он считает, что тенденция является простым дурачеством, которое охватило некоторое количество молодежи.