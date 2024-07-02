Депутат Тимофеева предложила запретить сатанизм и признать движение экстремистским

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева предложила запретить в РФ сатанизм и признать движение экстремистским, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, в Госдуме во время дискуссии назвали сатанизмом широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов указал на то, что ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), "вобравшее в себя многие признаки сатанизма в России, запрещено, а сам сатанизм – нет".

В свою очередь, депутат Татьяна Буцкая отметила, что сегодня сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как квадробинг, фурри и терианы.

При этом Тимофеева заявила, что необходимо запретить все организации, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. По ее мнению, нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета квадробики – спорта, при котором человек передвигается на четвереньках, имитируя животных, – а также движения фурри, представители которого переодеваются в костюмы зверей. Он считает, что тенденция является простым дурачеством, которое охватило некоторое количество молодежи.