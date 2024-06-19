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19 июня, 11:41

Происшествия

Мужчина затушил свечи в церкви и напал на прихожанку на юго-западе Москвы

Видео: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина потушил свечи в церкви, а после напал на прихожанку на юго-западе Москвы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел днем 18 июня. В СК заявили, что злоумышленник потушил свечи с целью оскорбления религиозных чувств верующих. В настоящее время 20-летний гражданин Таджикистана задержан. На него заведено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Сейчас с фигурантом проводят следственные мероприятия, уточнили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее мужчина вынес икону Божией Матери и пожертвования прихожан, а именно около 20 золотых украшений, которые висели на иконе, из храма в Санкт-Петербурге.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель. Икону удалось найти. Мужчина признался, что его целью была не икона, а золотые украшения.

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