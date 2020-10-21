Арестован подозреваемый в хищении иконы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Арестован мужчина, подозреваемый в хищении иконы из храма в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на УВД по ЦАО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мужчина украл икону Божией Матери "Помощница в родах" из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что похититель работает курьером сервиса "Яндекс.Доставка". Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. В "Яндексе" заявили, что подозреваемый не является сотрудником сервисов компании.

В начале сентября из церковной лавки храма в центре Москвы украли два нательных креста.