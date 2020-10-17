Икону Божией Матери "Помощница в родах" украли из храма в центре столицы

11:35
Фото: putinki.uspenie.com
Мужчина украл из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках икону Божией Матери "Помощница в родах". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала смотрительница в церковной лавке, около 16:00 она обратила внимание на мужчину, который сидел, а потом начал ходить по храму.
"В 16:40 она обнаружила, что со стены пропала икона Божией Матери "Помощница в родах", размер 14 на 16 сантиметров. Смотрительница попыталась остановить неизвестного, но он ее толкнул и выбежал из храма", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что ущерб оценивается в 30 тысяч рублей.
Собеседник агентства добавил, что полицейские задержали подозреваемого. Им оказался курьерь "Яндекс.Доставки".
В начале сентября из церковной лавки храма в центре Москвы злоумышленник украл два нательных креста. С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с витрины церковной лавки храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Сретенка неизвестный украл два православных нательных креста.
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