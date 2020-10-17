Икону Божией Матери "Помощница в родах" украли из храма в центре столицы

Фото: putinki.uspenie.com

Мужчина украл из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках икону Божией Матери "Помощница в родах". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала смотрительница в церковной лавке, около 16:00 она обратила внимание на мужчину, который сидел, а потом начал ходить по храму.

"В 16:40 она обнаружила, что со стены пропала икона Божией Матери "Помощница в родах", размер 14 на 16 сантиметров. Смотрительница попыталась остановить неизвестного, но он ее толкнул и выбежал из храма", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ущерб оценивается в 30 тысяч рублей.

Собеседник агентства добавил, что полицейские задержали подозреваемого. Им оказался курьерь "Яндекс.Доставки".

В начале сентября из церковной лавки храма в центре Москвы злоумышленник украл два нательных креста. С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с витрины церковной лавки храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Сретенка неизвестный украл два православных нательных креста.

