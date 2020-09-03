Из церковной лавки в Москве украли два нательных креста на 50 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из церковной лавки храма в центре Москвы злоумышленник украли два нательных креста, рассказали в правоохранительных органах.

"С заявлением в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с витрины церковной лавки храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Сретенка неизвестный украл два православных нательных креста. Предварительная сумма ущерба – 50 тысяч рублей", – рассказали правоохранители.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли стол на колесах из ресторана быстрого питания McDonald’s в центре столицы.

Инцидент случился по адресу: улица Кожевническая, дом 8/4, строение 1. С заявлением в полицию обратилась гражданка 1985 года рождения, которая работает директором заведения.

Также неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Сумма ущерба составила 19,3 тысячи рублей.