Неизвестные украли стол из McDonald’s в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные украли стол на колесах из ресторана быстрого питания McDonald’s в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился по адресу: улица Кожевническая, дом 8/4, строение 1. С заявлением в полицию обратилась гражданка 1985 года рождения, которая работает директором заведения.

"Сотрудник ресторана <...> обнаружил пропажу мобильного стола металлического цвета на колесах, который находился на улице, рядом с окнами выдачи заказов", – пояснили в полиции.

Там добавили, что по факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Сумма ущерба составила 19,3 тысячи рублей.