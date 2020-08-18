В Москве неизвестные украли сейф и не смогли его взломать

Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы неизвестные взломали квартиру и вынесли из нее сейф с 15 миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, позднее сейф был найден в том же районе. Злоумышленникам не удалось достать из него деньги, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ограбленной квартире проживает пенсионерка с супругом – гражданином США, имеющим вид на жительство в России и работающим в Англо-американской школе преподавателем.

"Дом сигнализацией не оборудован, видеонаблюдения нет. В сейфе находилось более 144 тысяч долларов США и 60 тысяч евро", – рассказал собеседник агентства.

Полиция задержала троих подозреваемых в совершении преступления – двоих приезжих из Мордовии и одного жителя Подмосковья.

Ранее полицейские задержали супружескую пару за кражу денег у соседей и поджог их квартиры.