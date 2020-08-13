Девушка в Москве догнала злоумышленника и забрала украденный у нее телефон

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Полиция начала расследование в связи с информацией о попытке ограбления девушки в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сказал источник в правоохранительных органах.

12 августа в дежурную часть сообщили о попытке грабежа в Таганском районе. "Полицейские опросили девушку 1995 года рождения, и она рассказала, что на улице Абельмановская, дом 11 шла и слушала музыку по телефону. В какой-то момент заявительница поняла, что музыка перестала играть, а из кармана, где лежал телефон, выпала медицинская маска", – говорится в сообщении.

Согласно данным собеседника агентства, пока девушка поднимала маску, с ней столкнулся мужчина. В скором времени она поняла, что неизвестный украл ее телефон. Потерпевшая догнала злоумышленника и вернула устройство. По данному факту начата проверка.

Ранее мужчина в ТиНАО похитил у заснувшего знакомого автомобиль и телефоны. В результате следственных мероприятий был задержан 39-летний житель Московской области.