Мужчина в ТиНАО похитил у заснувшего знакомого автомобиль и телефоны

16:29
Фото: depositphotos/huettenhoelscher
Мужчина в ТиНАО похитил у заснувшего знакомого вещи на 2,3 миллиона рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.
В полицию с заявлением о краже обратился 57-летний житель Щербинки. По его словам, знакомый похитил из его квартиры два мобильных телефона и ключи от автомобиля Toyota Camry, который был припаркован на улице 40 лет Октября.
"Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, он похитил смартфоны и ключи от автомобиля", – сообщили в ведомстве.
В результате следственных мероприятий был задержан 39-летний житель Московской области. В ведомстве подчеркнули, что автомобиль найден, он будет в ближайшее время передан владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее сообщалось, что в районе Котловка в Москве у безработного москвича украли машину марки Land Rover, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".
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