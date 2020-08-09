Land Rover украли у безработного москвича

17:10
Фото: depositphotos/mikolajn
В районе Котловка в Москве у безработного москвича украли машину марки Land Rover. Ориентировочная стоимость автомобиля – 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере»). Инцидент произошел 8 августа.
"8 августа в службу "02" от неработающего поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 11, корпус 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по данному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей потерпевшему автомобиля Land Rover Range Rover Sport. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Ранее лжесотрудник банка похитил у женщины в Москве 1,9 миллиона рублей. Потерпевшей позвонил мужчина под видом сотрудника банка, он под перелогом сохранения средств на счете получил реквизиты счета и коды из СМС-сообщений.
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