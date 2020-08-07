Лжесотрудник банка похитил у женщины в Москве 1,9 млн рублей

09:45
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Мужчина, представившись сотрудником банка, похитил у женщины в Москве крупную сумму денег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Накануне в полицию обратилась женщина 1985 года рождения с сообщением о хищении денег с банковского счета. Оперативники выяснили, что потерпевшей позвонил мужчина под видом сотрудника банка, он под перелогом сохранения средств на счете получил реквизиты счета и коды из СМС-сообщений.
Затем с банковских счетов женщины списались деньги в размере около 1,9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется следствие.
В середине июля лжесотрудник банка похитил 300 тысяч рублей с банковского счета столичной пенсионерки. Потерпевшей позвонил неизвестный, представившись специалистом банка по безопасности.
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