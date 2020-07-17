Лжесотрудник банка похитил 300 тысяч рублей у московской пенсионерки

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Лжесотрудник банка похитил 300 тысяч рублей с банковского счета столичной пенсионерки.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по городу, в полицию обратилась гражданка 1955 года рождения. Потерпевшей позвонил неизвестный, представившись специалистом банка по безопасности.

Под предлогом сохранения денежных средств он получил реквизиты счета и коды из SMS-сообщений. После этого со счета была совершена кража. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее при аналогичных обстоятельствах с банковского счета московского пенсионера вывели 308 тысяч рублей.