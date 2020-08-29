В Москве безработный избил мужчину костылем и отобрал два телефона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на мужчину в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по городу, инцидент произошел по адресу: Анадырский проезд, дом 13.

Отмечается, что безработный мужчина 1988 года рождения костылем нанес потерпевшему множественные удары по телу и голове.

Затем он открыто похитил у него два сотовых телефона. Материальный ущерб составил около 9,6 тысячи рублей.

Ранее в центре столицы неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки.