Неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы

06:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Неизвестный совершил кражу игровой консоли PlayStation 4 Slim из компьютерного клуба в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.
Известно, что инцидент произошел в доме номер 5, строение 1 в Театральном проезде. Сигнал о краже поступил от управляющего компании.
"Неустановленное лицо путем свободного доступа тайно похитило из компьютерного зала <...> игровую консоль PlayStation 4 Slim 500 gb", – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что сумма причиненного ущерба составила 19,3 тысячи рублей.
По факту кражи правоохранительными органами начата проверка.
Ранее в центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
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