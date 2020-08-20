Неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный совершил кражу игровой консоли PlayStation 4 Slim из компьютерного клуба в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Известно, что инцидент произошел в доме номер 5, строение 1 в Театральном проезде. Сигнал о краже поступил от управляющего компании.

"Неустановленное лицо путем свободного доступа тайно похитило из компьютерного зала <...> игровую консоль PlayStation 4 Slim 500 gb", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что сумма причиненного ущерба составила 19,3 тысячи рублей.

По факту кражи правоохранительными органами начата проверка.

Ранее в центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.