Полиция задержала мужчину за попытку похитить рюкзак у заснувшего пассажира метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полицейские задержали подозреваемого в попытке похитить личные вещи у спящего пассажира метро. Об этом рассказали представители УВД на столичном метрополитене ГУ МВД России по городу, передает Агентство "Москва".

В полицию поступила информация, что в вагоне поезда на Калужской-Рижской линии произошла кража.

"Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что 29-летний житель столицы уснул, совершил хищение его рюкзака, в котором находились личные вещи мужчины, а также банковская карта", – заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемого на соседней станции, после чего доставили его в отдел. В отношении него избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Похищенное имущество пассажира обнаружили и изъяли.

Ранее мужчина в ТиНАО похитил у заснувшего знакомого автомобиль и телефоны. В результате следственных мероприятий был задержан 39-летний житель Московской области.