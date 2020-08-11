В центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин

11 августа, 20:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из сетевого продовольственного магазина в центре столицы похищены торты, пирожные и энергетические напитки. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в торговой точке сети "Пятерочка", который расположен в доме 1/15 на Котельнической набережной.
"По словам заявительницы, в торговый зал вошли парень и девушка. Они вынесли из магазина товар: торты, пирожные и энергетические напитки на сумму 8 тысяч рублей", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.
По факту хищения продуктов проводится проверка.
Ранее сообщалось, что сотрудника СИЗО-5 поймали на краже тушенки и сгущенки. Мужчина пытался вывезти продукты на личном автомобиле.
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