В центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из сетевого продовольственного магазина в центре столицы похищены торты, пирожные и энергетические напитки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в торговой точке сети "Пятерочка", который расположен в доме 1/15 на Котельнической набережной.

"По словам заявительницы, в торговый зал вошли парень и девушка. Они вынесли из магазина товар: торты, пирожные и энергетические напитки на сумму 8 тысяч рублей", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

По факту хищения продуктов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудника СИЗО-5 поймали на краже тушенки и сгущенки. Мужчина пытался вывезти продукты на личном автомобиле.

