Мужчина получил девять лет строгого режима за налет на офис мебельного магазина

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Ранее судимый уроженец Смоленской области Иван Быстров получил девять лет строгого режима за налет на офис мебельного магазина под Щелково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

"Установлено, что Быстров вместе с соучастником, угрожая сотрудникам офиса мебельного магазина предметами, похожими на пистолет и нож, похитил из сейфа около 1,4 миллиона рублей", – рассказали в пресс-службе.

Щелковский городской суд приговорил злоумышленника к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года. Мужчина с приговором не согласился и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Жалоба оставлена без удовлетворения.



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