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Пассажир с ножом напал на таксиста на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Известно, что инцидент случился во вторник в 21:40 по адресу: Олимпийская деревня, дом 11.

"Пассажир такси в ходе конфликта нанес водителю ножевое ранение в область руки", – пояснили в пресс-службе.

По имеющейся информации, водитель такси получил незначительное ранение.

Сейчас полицейские проводят опрос обоих участников конфликта. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве мужчину ранили ножом в ходе конфликта в автобусе. Подозреваемый в нападении 64-летний москвич был задержан полицейскими.