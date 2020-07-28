В Москве мужчину ранили ножом в ходе конфликта в автобусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта в автобусе, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. В полицию поступила информация, что на Севастопольском проспекте лежит раненый мужчина. Позже стало известно, что он пострадал в результате конфликта, возникшего в рейсовом автобусе.

После того как мужчины вышли из общественного транспорта, они продолжили выяснение отношений. В итоге один из них ударил другого предметом, похожим на нож, в область живота.

Пострадавший был доставлен в больницу. В настоящий момент он находится в коме.

Полиция нашла подозреваемого, им оказался 64-летний житель Москвы. Ему выдали подписку о невыезде. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее несовершеннолетняя девушка ранила гражданку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы. Она нанесла ей и себе ножевые ранения. Участниц конфликта госпитализировали.