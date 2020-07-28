В Москве мужчину ранили ножом в ходе конфликта в автобусе

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта в автобусе, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.
Инцидент произошел на юго-западе Москвы. В полицию поступила информация, что на Севастопольском проспекте лежит раненый мужчина. Позже стало известно, что он пострадал в результате конфликта, возникшего в рейсовом автобусе.
После того как мужчины вышли из общественного транспорта, они продолжили выяснение отношений. В итоге один из них ударил другого предметом, похожим на нож, в область живота.
Пострадавший был доставлен в больницу. В настоящий момент он находится в коме.
Полиция нашла подозреваемого, им оказался 64-летний житель Москвы. Ему выдали подписку о невыезде. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее несовершеннолетняя девушка ранила гражданку в ходе бытового конфликта на востоке Москвы. Она нанесла ей и себе ножевые ранения. Участниц конфликта госпитализировали.
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